La grande diva Sophia Loren protagonista di una rassegna cinematografica a Villa Medici; visita guidata alla scoperta del meraviglioso Gran Priorato dell'Ordine di Malta sul colle Aventino; il primo concerto di Fabrizio Moro allo Stadio Olimpico; l'arrivo dell'alta moda alla Nuova Fiera grazie alla Rome Fashion Week; il premio Oscar Ennio Morricone in concerto alle Terme di Caracalla. Queste le nostre proposte per trascorrere questo fine settimana estivo nella Capitale in modo divertente e stimolante.

Venerdì 15 giugno

Rassegna su Sophia Loren a Villa Medici

Termina stasera il ciclo di film che ha visto protagonista la grande attrice napoletana Sophia Loren. La rassegna, che si è svolta negli scenografici giardini di Villa Medici, ha visto proiettati: "Pane, amore e..", "La Ciociara", "Ieri, oggi, domani", "Matrimonio all'italiana"; a concludere il ciclo sarà invece "Una giornata particolare". Ingresso gratuito, inizio alle ore 21:30.

Sabato 16 giugno

Visita al Gran Priorato dell'Ordine di Malta

Nello scenario del Colle Aventino si trova questo possedimento romano dell’antichissimo Ordine cavalleresco, noto ai più per il celebre portone con il buco della serratura che inquadra la cupola di San Pietro. Grazie a questo tour guidato, i visitatori potranno ammirare la chiesa di Santa Maria del Priorato, il rigoglioso giardino e la Villa Magistrale. Appuntamento alle ore 09:00 in piazza dei Cavalieri di Malta, costo della visita 15 euro. Prenotazione obbligatoria alla mail romaadhoc@gmail.com.

Fabrizio Moro live allo Stadio Olimpico

Dopo il sold out ottenuto l'anno scorso al Palalottomatica con il suo "Pace Live Tour 2017", il cantautore romano si prepara a conquistare l'Olimpico regalando a tutti i suoi fans una serata in cui ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi. Super ospiti Fiorella Mannoia, Ermal Meta ed Ultimo. Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 40 euro.

Domenica 17 giugno

Rome Fashion Week alla Nuova Fiera

C'è tempo fino al 18 per partecipare a questo spettacolare evento, capace di riunire i brand più lussuosi della moda internazionale. Tra abiti, accessori raffinati, marchi famosi, ultime tendenze, audaci innovazioni ed un'esclusiva passerella, sarà un'occasione per vivere in prima persona il rutilante e sfavillante mondo del glamour. Orari di apertura: domenica dalle 09:30 alle 18:30, lunedì dalle 09:30 alle 15:30. Ingresso gratuito.

Ennio Morricone alle Terme di Caracalla

Nel meraviglioso ed unico scenario delle Terme di Caracalla il compositore premio Oscar porterà in scena il suo "60 Years of Music World Tour". A distanza di quattro anni dal suo ultimo concerto, il grande Maestro che tutto il mondo ci invidia riproporrà dal vivo le musiche che ha realizzato per il cinema nei suoi sessant'anni di carriera. Appuntamento alle ore 21:00. Biglietti a partire da 60 euro.