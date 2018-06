Per la prima volta nella sua carriera Fabrizio Moro sarà in concerto allo Stadio Olimpico di Roma, dopo il sold out ottenuto l'anno scorso al Palalottomatica con il suo "Pace Live Tour 2017". Una data quella del 16 giugno per ascoltare dal vivo i più grandi successi del cantautore romano, con all'attivo vent'anni di carriera e vincitore inoltre dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Non mi avete fatto niente" in coppia con Ermal Meta. Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 40 euro acquistabili su TicketOne.

Tra musica d'autore e grandi big. Una serata magica quella di sabato, che vedrà sul palco la presenza di straordinari ospiti musicali quali Fiorella Mannoia, per la quale Moro ha firmato alcuni brani dell'album "Combattente" nel 2016, Ermal Meta, insieme al quale ha partecipato all'Eurovision Song Contest e vinto appunto Sanremo 2018, ed Ultimo, che ha inciso con lui una nuova versione di "L'eternità". La scaletta ufficiale del live non è stata resa nota ma sicuramente non potranno mancare canzoni come: "Pensa", "Eppure mi hai cambiato la vita", "Libero", "Pace", "Alessandra sarà sempre più bella", "Parole, rumori e giorni", "Il senso di ogni cosa", "Sono anni che ti aspetto", "Ognuno ha quel che si merita", "Fammi sentire la voce", "Un'altra vita", "Ti amo anche se sei di Milano", "Barabba", "Un pezzettino", "21 anni", "Fermi con le mani", "L'Italia è di tutti", e naturalmente "Non mi avete fatto niente".

Come raggiungere lo Stadio Olimpico. Situato all'interno del Foro Italico, complesso sportivo del CONI posto presso Monte Mario, lo Stadio è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus, linee 32-69-168-446-628; in tram, linea 2; in metro linea A fermata Flaminio. Per chi invece si sposta in auto, sono previste in zona diverse aree adibite a parcheggi.