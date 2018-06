Il grande Maestro Ennio Morricone porterà nel meraviglioso ed unico scenario delle Terme di Caracalla il suo "60 Years of Music World Tour". Tre date, il 16-17 e 18 giugno, a distanza di quattro anni dal suo ultimo concerto, per ascoltare dal vivo le musiche che il compositore e direttore d'orchestra che tutto il mondo ci invidia ha realizzato per il cinema nei suoi sessant'anni di carriera. Appuntamento alle ore 21:00. Biglietti a partire da 60 euro + diritti di prevendita, acquistabili su TicketOne.

Un italiano da Oscar. E' uno dei più prolifici, versatili ed influenti compositori di colonne sonore di tutti i tempi; una lunga carriera quella di Ennio Morricone che lo ha visto comporre ad oggi oltre 600 brani musicali. Nato a Roma, l'artista deve la sua fama mondiale alle opere realizzate per i film western all'italiana quali "C’era una volta il West", "C’era una volta in America", "Per un pugno di dollari", "The Untouchables", "Mission" ed "Il buono, il brutto e il cattivo". Ha lavorato con grandi nomi del cinema americano come John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone e Quentin Tarantino, ma una delle sue collaborazione più proficue è stata indubbiamente quella con Giuseppe Tornatore. Un sodalizio lungo e fortunato quello con il regista siciliano che li ha visti lavorare insieme in "Nuovo Cinema Paradiso", "Malena", "La leggenda del pianista sull'oceano, "La migliore offerta", "Baaria" e "La corrispondenza". Vincitore di due Oscar, nel 2007 per la carriera e nel 2016 per le partiture del film di Quentin Tarantino "The Hateful Eight", il Maestro ha conseguito nella sua lunga carriera anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d'Argento, due European Film Awards, un Leone d'Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Il 27 dicembre 2017 Morricone è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, la massima onorificenza del nostro Paese.

Come raggiungere le Terme di Caracalla. Lo splendido sito archeologico posto nel cuore del centro storico di Roma è raggiungibile nei seguenti modi: in metro, linea B fermata Circo Massimo; in autobus, linee 118-160-628 e 760; in auto, disponibili in zona diversi parcheggi a pagamento.