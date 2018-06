La Nuova Fiera di Roma ospiterà dal 16 al 18 giugno la "Rome Fashion Week", uno spettacolare evento capace di riunire i brand più lussuosi della moda internazionale. Tra abiti, accessori raffinati, marchi famosi, ultime tendenze, audaci innovazioni ed un'esclusiva passerella, si preannuncia già come un evento elegante e magnetico; tre giornate per vivere in prima persona il rutilante e sfavillante mondo del glamour. Orari di apertura: sabato e domenica dalle 09:30 alle 18:30; lunedì dalle 09:30 alle 15:30. Ingresso gratuito.

Gli espositori. Farsi notare, uscire dal coro, essere originali. E' questa l'essenza dell'evento, che si presenta non come la solita fiera di settore ma come una manifestazione dal sapore internazionale, che vedrà protagoniste collezioni provenienti da tutto il mondo in rappresentanza dei marchi migliori di alta moda. Spazio quindi a nomi quali: Impero Couture, Antonio Notaro Luxury, Bagatelle, Carlo Pignatelli, Curvy Allure, Gattinoni, Eva Garavani Couture, Giò Milano, La venere di Antopa, Maria Vittoria Vinci, Nicole Cocktail & Cerimonia, Prestige, Toi Spose, Twind Beach Couture, Vivien Luxury e tanti altri ancora. Da non perdere inoltre anche le ultime novità e le più belle creazioni riguardanti il magico universo "sposa".

Come raggiungere la Nuova Fiera di Roma. Situata in via Portuense 1645, è raggiungibile nei seguenti modi: in auto, dal Grande Raccordo Anulare prendere l’uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni per Fiera Roma dove sono disponibili 5.000 posti per parcheggiare; in autobus, linee 808 e 089; in treno, dalle stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e B della metro, prendere il treno FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla fermata Fiera Roma. Inoltre, in occasione della "Rome Fashion Week", è disponibile da e per l'Aeroporto di Fiumicino un servizio navetta gratuito con partenza ogni 30 minuti, dalle ore 09:00 alle ore 17:00.