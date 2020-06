in foto: Immagine di repertorio

Un giovane operaio si trova in ospedale ricoverato in gravi condizioni a causa di un terribile incidente avvenuto oggi sul lavoro. A quanto si apprende, il ragazzo è stato colpito alla testa da un rullo d'acciaio che si trovava all'interno di un'azienda di materiale plastico a Sant'Elia Fiumerapido, nel Cassinato. Una botta violentissima: soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Cassino insieme agli ispettori dello Spresal dell'Asl. Saranno loro a dover indagare su quanto accaduto e determinare eventuali responsabilità sul tragico avvenimento.

4 incidenti sul lavoro a Frosinone in 12 mesi

Quello avvenuto oggi è il quarto incidente sul lavoro in meno di dodici mesi nella provincia di Frosinone. Tutti avvenuti all'interno di aziende o cantieri, hanno avuto anche esiti mortali. Nemmeno un mese fa a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, un'addetta alle pulizie è morta dopo essere precipitata dal quarto piano del palazzo della Asl in via Finocchieto. La donna è caduta accidentalmente mentre stava lavorando, l'ha trovata una collega riversa ai piedi della scala antincendio. A Tivoli invece, in provincia di Roma, un operaio di cinquantotto anni è morto il 6 maggio a seguito di una caduta da un muletto, un mezzo per il sollevamento carichi. Il 28 aprile, a Frosinone, un altro operaio è caduto dal tetto dell'azienda per la quale lavorava. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo.