in foto: Foto di repertorio

Incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, 28 aprile, a Frosinone. In via Vona, zona industriale della città, un operaio dipendente di una ditta di manutenzione è morto cadendo dal tetto di un'azienda. Stando a quanto si apprende, stava lavorando a dieci metri di altezza sul tetto di una fabbrica e, per cause ancora da accertare, è improvvisamente caduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e anche un'eliambulanza dell'Ares, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio. L'uomo aveva 51 anni. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti e gli ispettori dell'Asl, che dovranno stabilire se l'azienda e la ditta di manutenzione avessero attivato tutte le procedure di sicurezza previste dalla legge in merito alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Coronavirus, in calo gli infortuni sul lavoro

In queste settimane di lockdown gli infortuni sul lavoro, ha spiegato l'assessore regionale Claudio Di Berardino, sono diminuiti: "Con lo stop dovuto al coronavirus, a seguito della riduzione delle attività, abbiamo avuto un abbassamento degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali. L'unico settore in cui invece sono cresciuti è quello socio-sanitario". In particolare, spiega la Regione, "nel Lazio tra gennaio e marzo 2020 sono state registrate 8863 denunce di infortunio (-17% rispetto al 2019 che nello stesso periodo ha registrato 10735 infortuni), e 7 incidenti mortali (-68% rispetto al 2019 che nello stesso periodo ha registrato 22 morti). Le denunce di malattia professionale sono state 952 (-17% rispetto al 2019 con 1151 denunce)".