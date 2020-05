Tragedia sul lavoro a Tivoli, dove un operaio di cinquantotto anni è morto, a seguito di una caduta da un muletto, un mezzo per il sollevamento carichi. I drammatici fatti risalgono alla mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio e sono avvenuti in via Civitacampomarano, 8. Secondo le informazioni apprese l'uomo era al lavoro a bordo del carro elevatore e stava svolgendo degli interventi, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato, schiacciandolo. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito molto gravi. A dare l'allarme le persone presenti in quel momento, che notata la terrib ile scena, hanno chiesto aiuto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario, ma la corsa in ambulanza è stata purtroppo inutile.

Operaio morto schiacciato da un muletto

I paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, provocato dal peso del mezzo che lo ha travolto. Per estrarre il corpo dell'uomo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per tirarlo fuori da sotto il mezzo ribaltato e che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente, per permettere lo svolgimento dei rilievi scientifici delle forze dell'ordine, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati anche gli ispettori Spresal della Asl Roma2, per lo effettuare gli accertamenti necessari a verificare se siano state rispettate le norme richieste per la sicurezza sul lavoro.