Il giorno è arrivato: oggi si corre il secondo E-Prix Formula E di Roma, settima tappa del campionato stagionale. Le monoposto stanno già scaldando i motori (elettrici) pronti a sfidarsi tra i viali dell'Eur. Un appuntamento che, dalla sua prima edizione lo scorso anno, ha riscosso subito curiosità e successo, come testimonia il tutto esaurito: i 35.000 biglietti infatti sono già stati tutti venduti. In gara 22 piloti e 11 squadre, tra loro anche l'ex pilota di Formula 1 e della Ferrari Felipe Massa. I romani hanno gradito la novità della gara, anche se sono stati costretti a subire le inevitabili conseguenze alla circolazione per la chiusura di molte strade già dallo scorso giovedì. In particolare i disagi maggiori sono stati provocati dalla chiusura di via Cristoforo Colombo e dello svincolo per via Pontina sul Grande Raccordo Anulare, che ha provocato il collasso della circolazione nella zona da giovedì negli orari di punti. Paradosso vuole che la Formula E è un'occasione per la città non solo di ospitare un grande evento sportivo, ma anche di ripensare uno sviluppo sostenibile della città, la sua mobilità puntando su mezzi alternativi a quelli a combustibile fossile.

Gli orari della gara e il circuito dell'Eur

La prima sessione di prove è prevista dalle 7.30 alle 8.15, una seconda tra le 10.00 e le 10.30, mentre le qualificazioni per decidere la griglia di partenza si terranno tra le 11.45 e le 12.45. La gara vera e propria inizierà invece alle 16.00 e durerà circa 45 minuti, ma prima il passaggio della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Il circuito dell'Eur è lungo 2.8 chilometri per 21 curve. Si parte in rettilineo da via Cristoforo Colombo, poi le auto elettriche gireranno attorno all'Obelisco passando all'ombra del Colosseo quadrato. Poi via verso la Nuvola di Fuksas, il Palazzo dei Congressi di via Kennedy, il Salone delle Fontane per terminare nell'area del Palazzo delle Civiltà. Per chi non si è riuscito ad aggiudicare un biglietto è possibile seguire ogni fase della gara in televisione su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it.

Formula E: tutti i bus deviati, la metro rimane aperta

Le stazioni della metro B dell'Eur rimarranno regolarmente aperte, mentre subiranno deviazioni le seguenti linee dell'autobus:044,070,071,30, 31, 170, 670, 671, 700, 703,703L, 705, 706, 707, 709, 714, 762, 763, 764, 76, 777, 177, 978, 078, 979, 113F. Domenica variazioni anche per le linee notturne N2, N3, N21, e per le linee speciali C7 e C8. Per informazioni

Formula E: le strade chiuse

Ecco tutte le strade chiuse per lo svolgimento della gara: Viale Africa (tra via Colombo e largo Togo); Viale America (tra la Colombo e viale dell’Arte e tra la Colombo fino a viale Beethoven); Largo Giuseppe Pella (solo mezzi pubblici e autorizzati); Viale Europa (tra viale Beethoven le la Colombo e tra la Colombo e viale Boston); Viale Asia (tra piazzale Asia e la Colombo e tra la Colombo e piazzale Giulio Pastore); Viale Tolstoj; viale Shakespeare (tra viale Asia e viale Europa);Viale della Civiltà Romana (tra viale dell’Arte e via Montaigne/Stendhal); via Montaigne; Via Stendhal;Viale Lincoln;Piazza Guglielmo Marconi; Piazza John Kennedy;Viale dell’industria; Piazzale dell’Industria;Via delle Tre Fontane (tra piazza Santo Domingo e piazza Barcellona); Viale del Pattinaggio (dallo svincolo Sheraton a via delle Tre Fontane); Viale delle Civiltà del Lavoro (tra il Quadrato della Concordia e via Colombo, e tra via Colombo e piazza John Kennedy); Piazzale Adenauer; Via della Previdenza Sociale;Via Bizet; Via Chopin; Via Liszt; Via del Turismo; Quadrato della Concordia (in direzione Civiltà del Lavoro);Viale dell’Oceano Atlantico (tra piazzale 25 marzo 1957 e piazza Carlo Vita Finzi); Viale di Val Fiorita (tra piazza Parri e via delle Tre Fontane); Viale Beethoven (tra viale della Civiltà del Lavoro e piazza Sturzo) e via Cesare Frugoni.