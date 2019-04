in foto: Traffico all’Eur per le chiusure di strade a causa della Formula E

Caos traffico all'Eur, Roma, a causa, anche, delle chiusure per il Gran Premio di Formula E. Dalle 20 e 30 di ieri, 10 aprile 2019, sarà chiusa via Cristoforo Colombo tra via Laurentina e viale dell'Oceano Atlantico. Una disposizione che sta provocando caos e traffico in tutto il quartiere, fatto aggravato anche da un grave incidente avvenuto sul viadotto della Magliana, dove un'automobile è caduta sul campo sportivo sottostante. Segnalate lunghe code tra Raccordo Anulare e Via Morselli e tra Via del Trullo e Viadotto della Magliana in direzione del centro e tra il lungotevere della Magliana ed Viadotto della Magliana e tra Via del Trullo e Via Morselli.

Eur, traffico completamente bloccato

Traffico completamente bloccato (nella schermata la situazione aggiornata alle 10.20 di oggi, giovedì 11 aprile) in via della Magliana a causa dell'incidente avvenuto sul viadotto. Situazione critica anche su via Cristoforo Colombo e via Laurentina. Traffico completamente fermo anche sul Grande Raccordo Anulare in corsia interna ed esterna in tutto il quadrante sud ovest.