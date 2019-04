Roma è pronta a ospitare la Formula E, per accogliere la seconda edizione dell'E-Prix nella Capitale. Sabato 13 aprile le monoposto si preparano a darsi battaglia, con molti piloti che si sfideranno per il primato. La corsa di Roma sarà infatti uno snodo cruciale in vista della lotta al titolo. Si tratta della settima tappa della competizione, che vede una classifica al momento incerta. Il leader Antonio Felix Da Costa, dato per favorito, dovrà fronteggiare l'assalto di Jerome D'Ambrosio, secondo in classifica, e di Jean Eric Verge; quest'ultimo, con un passato in Formula 1, ha vinto lo scorso gran premio tenutosi in Cina, avvicinandosi al capolista Da Costa. Parteciperà alla gara anche Felipe Massa, vecchia conoscenza della Ferrari. L'ex pilota della Rossa sfiorò il titolo in Formula 1 nel 2008, poi vinto da Lewis Hamilton. Il pilota brasiliano, dopo l'addio alle piste di F1, è passato a guidare una monoposto elettrica, al momento con poca fortuna. È al 15esimo posto in classifica, distaccato dal trio di testa. Il percorso è lungo circa 3 chilometri: si parte da via Cristoforo Colombo, mentre il traguardo è posizionato nell’area del palazzo dei Congressi. Coinvolte anche Via delle Tre Fontane e viale dell’Agricoltura.

E-Prix in Tv: il programma

Nella giornata di sabato la programmazione televisiva Mediaset sarà incentrata sulla Formula-E. È prevista una diretta di sette ore in totale, suddivise tra Italia 1 e il sito di Sportmediaset.it (sito e app). La gara sarà trasmessa anche dal canale Eurosport. Ecco come assistere alla Formula E in tv:

Dirette Mediaset

• Ore 07.30 – Sportmediaset.it: diretta prove libere 1 Formula E

• Ore 10.00 – Sportmediaset.it: diretta prove libere 2 Formula E

• Ore 11.45 – Sportmediaset.it: diretta qualifiche e superpole Formula E

• Ore 16.00 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta gara Formula E

• Ore 16.50 – Italia 1 e Sportmediaset.it: diretta “Fuorigiri”

Dirette Eurosport

12:00 – Eurosport 1, Qualifiche

16:00 – Eurosport 1, ePrix