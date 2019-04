Le Frecce Tricolori voleranno nel cielo di Roma. Fin qui nulla di nuovo, viste le tante volte che le abbiamo viste sfrecciare sopra la Capitale in occasione della festa della Repubblica. Ma domani sarà una giornata storica per loro e per lo sport: per la prima volta nella storia della Formula-E i jet sorvoleranno il circuito della gara. Anche il percorso capitolino del GEOX Roma E-Prix 2019, come quello di Monza per la Formula 1, si tingerà per qualche minuto di verde, bianco e rosso, con gli spettatori pronti ad alzare gli occhi al cielo. I jet MB-339 PAN dell'Aeronautica Militare sorvoleranno la griglia di partenza intorno alle 16, poco prima dell'inizio della gara. Insieme si allineeranno e stenderanno con i loro fumi il tricolore, colorando il cielo con la bandiera dell'Italia. La Pattuglia Acrobatica Nazionale comincerà lo spettacolo alla fine dell'inno di Mameli, che per l'occasione sarà eseguito dalla Banda musicale dell'Aeronautica Militare, diretta dal maestro Patrizio Esposito. Oggi e domani, nei pressi dell’Allianz E-Village vicino il centro congressi “La Nuvola”, i piloti dell'aeronautica saranno poi presenti per simulare con i curiosi il volo Frecce Tricolori, rendendo il pubblico parte integrante di questa esperienza.

Come vedere la gara

Dopo l'inno nazionale e le Frecce tricolori sarà tempo di riportare lo sguardo alla pista, dove le monoposto sono pronte a darsi battaglia. Il pubblico è quello delle grandi occasioni, con oltre 30mila spettatori pronti a supportare i loro beniamini. Per coloro i quali non avessero comprato i biglietti sarà possibile seguire la diretta della gara sulle reti Mediaset. Italia 1 trasmetterà in chiaro la tappa italiana del campionato di Formula E, con trasmissioni e approfondimenti a partire dalle 13. Nel corso della giornata sarà attiva una zona di sicurezza intorno al circuito della gara, la cosiddetta "green zone". In quest'area coloro i quali non siano in possesso del biglietto per le tribune potranno assistere alla gara dall'esterno.