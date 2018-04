Io conto alla rovescia è quasi finito: domani, sabato 14 aprile, la prima gara di Formula E all'Eur. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione, in particolare per la chiusura di via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra via Laurentina e viale dell'Oceano Atlantico che sarà in vigore fino alle prime ore di lunedì 16 aprile. Code e traffico sulla via del Mare e su via Laurentina, circolazione congestionata anche sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna e sulla Roma-Fiumicino.

Formula E: il circuito e le strade chiuse

Il circuito su cui sfrecceranno le monoposto elettriche a 250 chilometri orari è lungo 2,86 chilometri, ha 21 curve e lo percorreranno per 19 volte. Il percorso si snoda dal palazzo dell'Arte Moderna, poi lungo via Cristoforo Colombo, viale Europa, via Asia, viale Stendhal, piazzale Kennedy, via dell'Industria, viale dell'Agricoltura, via Ciro il Grande, viale Città del Lavoro. I pit stop saranno posizionati alle spalle del vecchio Centro Congressi.

Formula E: metro e bus potenziati

L'evento si preannuncia come un successo di pubblico: già venduti tutti e 15.000 i biglietti. Per permettere agli appassionati di raggiungere la gara, predisposto un servizio straordinario per i mezzi pubblici. Potenziata la metro B con 48 corse aggiuntive e 6 treni in più, e più corse anche per ferrovia Roma-Lido con 24 corse aggiuntive. “In vista della gara vogliamo ridurre al minimo i disagi e facilitare gli spostamenti dei cittadini nel quartiere e dei visitatori che dovranno raggiungere il circuito. Obiettivo è incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e limitare la circolazione delle auto. – ha spiegato l'assessora alla Mobilità Linda Meleo – Lo schema di circolazione messo in campo è pensato per minimizzare gli impatti sulla viabilità. Ricordo che sul sito romamobilita.it sono presenti tutte le informazioni con il calendario e la mappa del perimetro interessato dall’evento”.