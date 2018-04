Da questa sera – martedì 3 aprile – comincia all'Eur l'allestimento del circuito per la gara di Formula E in programma per la prima volta nella capitale il prossimo 14 aprile. Le 20 monoposto elettriche correranno 19 volte lungo un circuito di 2.86 chilometri che si snoda dal palazzo dell' Arte Moderna, poi lungo via Cristoforo Colombo, viale Europa, via Asia, viale Stendhal, piazzale Kennedy, via dell'Industria, viale dell'Agricoltura, via Ciro il Grande, viale Città del Lavoro. Un percorso con ben 21 curve. I pit stop saranno posizionati alle spalle del vecchio Centro Congressi. Già venduti tutti e 15.000 i biglietti, per l'evento che si annuncia un successo.

Formula E: tutte le modifiche alla viabilità

I lavori di allestimento andranno avanti dal 3 al 12 aprile, mentre quelli di disallestimento dal 16 al 22 aprile e si svolgeranno sempre di notte. Dal 12 al 16 aprile è previsto il divieto di circolazione nell’area del circuito e la chiusura di via Cristoforo Colombo, tra via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico. "Le modifiche alla viabilità privata saranno inserite dalla Centrale della Mobilità sull'app Waze. – si legge in una nota diramata dal Campidoglio – Le app del trasporto pubblico (ad esempio GoogleMaps, Moovit…) che utilizzano i dati di Roma Mobilità, visualizzeranno gli avvisi in tempo reale sulle modifiche alle linee". Tutte le chiusure e le modifiche alla viabilità e alla sosta programmate si trovano sul sito di Roma Mobilità.

in foto: Dal sito ufficiale del campionato Fia Formula E

Cominciati già negli scorsi giorni i lavori per asfaltare temporaneamente alcuni tratti del circuito. E non è mancata qualche polemica a cui ha risposto l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia: “Alcune delucidazioni in merito ai rifacimenti stradali che sono iniziati in queste ore in vista del E-Prix del 14 aprile. È stato concesso alla Formula E Operation (FEO), di concerto con il Dipartimento Lavori Pubblici e la Sovrintendenza, di asfaltare temporaneamente alcuni tratti dell’area di fronte al Palazzo dei Congressi, dove ci sarà la pit lane. Le gettate di asfalto poggiano su un apposito letto di sabbia: quando saranno rimosse queste non avranno alcun impatto sui sampietrini che quindi, entro il 22 aprile, torneranno ripuliti e come prima. La stessa procedura è stata eseguita con successo per i sampietrini del circuito di Formula E di Parigi, a Les Invalides".