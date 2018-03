in foto: Il tracciato del Gran Premio di Roma dal sito ufficiale del campionato Fia Formula E

Sabato 14 aprile andrà in scena il primo Gran Premio di Roma di Formula E sul tracciato cittadino dell'Eur. Ieri delegati del Campidoglio hanno partecipato a un primo incontro con i comitati di quartiere per aprire un confronto con i cittadini, soprattutto in virtù delle modifiche che interesseranno la viabilità locale nei giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento. Presente alla riunione, che si è svolta presso le sale del Consiglio comunale del IX Municipio, anche l'Assessora alla Città in Movimento Linda Meleo, l'Assessorato allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi e i tecnici di Roma Capitale e di Roma Servizi per la Mobilità. "Gli uffici tecnici di Roma Capitale e l'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità hanno studiato modifiche alla viabilità per ridurre al minimo i disagi. “Un primo confronto con i residenti del quartiere è un passaggio fondamentale per illustrare l’organizzazione dell'evento e l’incidenza sulla viabilità nel quadrante. Lo schema di circolazione è stato pensato per minimizzare gli impatti sulla viabilità, distribuendo i flussi di traffico su itinerari alternativi a maggiore capacità veicolare, con un piano mobilità strutturato”, ha dichiarato Meleo.

Secondo quanto riporta Roma Today, un tratto di via Cristoforo Colombo verrà chiuso al traffico per tre giorni, dalle 20.30 di giovedì 12 aprile alle 5.30 di domenica 15 aprile tra viale America e via delle Tre Fontane. Le strade in cui si correrà il Gran Premio verranno interdette al traffico tra il 13 e il 14 aprile.