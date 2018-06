William De Vecchis, appena eletto senatore, è il candidato della Lega alle elezioni comunali di Fiumicino che si terranno il prossimo 10 giugno. Alle elezioni dello scorzo 4 marzo nel collegio di Fiumicino la Lega è risultata il primo partito del centrodestra con oltre il 15% dei consensi. Oggi arriverà a sostenere il candidato del suo partito anche il neoministro degli Interni Matteo Salvini, che terrà un comizio a largo Marinai d'Italia lungo la Darsena. L'esponente della nuova Lega di Roma, sfida il sindaco uscente del Partito democratico Esterino Montino, ma anche Mario Baccini, ex democristiano poi ministro con Berlusconi che correrà per Forza Italia e una coalizione di liste civiche.

Un'avventura elettorale molto spostata a destra quella di De Vecchis, che oltre ai Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, è appoggiato da una lista elettorale intitolata significativamente ‘Legittima Difesa', uno dei cavalli elettorali della Lega finito anche nel contratto di governo con la promessa messa nero su bianco di riformare la legislazione in materia: "In considerazione del principio dell’inviolabilità della proprietà privata, si prevede la riforma ed estensione della legittima difesa domiciliare, eliminando gli elementi di incertezza interpretativa (con riferimento in particolare alla valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa) che pregiudicano la piena tutela della persona che ha subito un’intrusione nella propria abitazione e nel proprio luogo di lavoro".

Proprio oggi quelli di Legittima Difesa hanno reso noto di voler proporre in consiglio comunale la realizzazione di poligoni di tiro e di corsi dedicati "a tutti quelli che hanno un porto d’armi, perché non tutti coloro che detengono legalmente un’arma la utilizzano costantemente o si esercitano". Insomma per insegnare a sparare meglio o ad utilizzare un'arma da zero, in poche parole incentivare la popolazione a detenere una pistola in casa. Si specifica poi come "accanto ai corsi organizzeremo anche degli incontri con degli psicologi che insegnino a gestire eventuali situazioni di stress: si abbasserebbe, in tal modo, il rischio di persone che o non sanno utilizzare l’arma o non sono psicologicamente idonei ad averla". Peccato che l'unica maniera per evitare "rischi" sia quella di disincentivare il possesso di armi da fuoco, non al contrario quello di allargare le maglie del loro utilizzo come vorrebbero Lega e M5s. Una lista in un comune di provincia, nell'hinterland di una grande area metropolitana, che nasce poi con il solo obiettivo di garantire la possibilità dei cittadini di difendersi da soli, sembra uscire poi dritta dritta da una campagna elettorale negli Stati Uniti più profondi, piuttosto che dal litorale romano.

Ad appoggiare De Vecchis ci sono poi i neofascisti di Forza Nuova, che si presentano sotto la sigla di "Italia agli Italiani", che nella capitale e nell'hinterland propone parole d'ordine come la "resistenza etnica" contro l'immigrazione. A convincere l'ultradestra di Roberto Fiore ad appoggiare De Vecchis la scelta del candidato leghista di rompere una possibile alleanza con Baccini e Forza Italia proprio sul tema dell'immigrazione, e ovviamente per lo slogan "prima gli italiani" che appare perfettamente compatibile con la propaganda del movimento.

Se a livello nazionale la Lega di Salvini si prova a tenere più lontano possibile dalle organizzazioni neofasciste, è nei territori e nelle tornate elettorali locali che si danno sinergie significative, con la nascita di laboratori verde-nero come sta accadendo a Fiumicino.