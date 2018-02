Non sono piaciute le parole di Roberta Lombardi che strizzano l'occhio alla Lega di Salvini ai big del Movimento 5 stelle. "Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l'economia locale, e meno migranti, che invece pesano sull'economia locale. Non è questione di destra o di sinistra, ma di buon senso", così si legge nel materiale della campagna elettorale della deputata uscente del M5s, candidata alla presidenza della Regione Lazio.

L'impressione è che Lombardi punti a recuperare voti nell'elettorato del centrodestra. Una svolta che ha visto le aspre critiche di Roberto Fico e di Alessandro Di Battista. "Il volantino della Lombardi non lo condivido, perché secondo me è vero che deve esserci più turismo e più attività legate al turismo nei comuni stupendi che il Lazio ha, ma la situazione migranti non è assolutamente paragonabile o non si può mettere insieme al turismo». Insomma non c’entra, o meglio c’entra, pensa Fico evidentemente, come i cavoli a merenda", ha detto Fico in diretta ad Agorà su Rai Tre.

Gli ha fatto eco Alessandro Di Battista, dissociandosi dal punto di vista della candidata alla presidenza del Lazio dalla tribuna della trasmissione tv Carta Bianca: "Sono solo slogan. Conoscendo Roberta credo che lei intendesse concentrarsi sul turismo e sulla migliore gestione dei flussi migratori. Ognuno ha il suo stile, io non avrei utilizzato queste parole".