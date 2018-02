"Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l'economia locale, e meno migranti, che invece pesano sull'economia locale. Non è questione di destra o di sinistra, ma di buon senso". Fa discutere il messaggio elettorale di Roberta Lombardi, parlamentare uscente e candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio alle elezioni del prossimo 4 marzo. Se è giusto discutere delle ricchezze dei borghi del Lazio, di come valorizzare tale ricchezza e di come attrarre i turisti a scoprire siti archeologici, parchi naturali e il patrimonio enogastronomico e paesaggistico oltre la capitale, non è invece chiaro cosa questo abbia a che fare con i migranti e come la loro presenza nelle province danneggi la crescita economica. Basta ricordare il caso della provincia di Latina, dove senza i braccianti (per lo più indiani) l'intero comparto agricolo si fermerebbe.

La parlamentare romana si è caratterizzata in questi ultimi anni per aver strizzato l'occhio a sinistra, in particolare su temi come il diritto all'abitare (prese la residenza a casa di una signora sotto sfratto per impedire che rimanesse senza un tetto) e per un rapporto con i sindacati, in particolare quelli di base. Ora che è in corsa alla Regione Lazio invece sembra intenzionata a bilanciare a destra le sue posizioni. Un pensiero che ha ribadito, quello dell'immigrazione incontrollata, anche in televisione rispondendo alle domande di Giovanni Minoli durante un'intervista a ‘Faccia a Faccia' su La 7: "Se devo pensare al concetto di accoglienza nel Lazio penso a più turisti che rivitalizzano le economie locali, non all'accoglienza ai migranti fatta in maniera incontrollata".

Più che non essere né di destra né di sinistra dunque, le dichiarazioni della candidata del Movimento 5 stelle sembrano servire a cercare consensi nell'elettorato di destra, confuso dalle divisioni del centrodestra tra Parisi e la lista civica del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. D'altronde è proprio sul tema dell'immigrazione, con Luigi Di Maio in prima fila a condurre la battaglia contro le Ong definite "taxi del mare", che le posizioni del Movimento 5 stelle più si avvicinano a quelle della Lega di Matteo Salvini.