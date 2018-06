Per questo venerdì di festa sono migliaia i romani che hanno deciso di trascorrere il giorno di San Pietro e Paolo alla ricerca della prima tintarella e di un bagno al mare. Prese d'assalto le spiagge sul litorale, da Ostia a Fiumicino, da Fregene a Santa Marinella e San Nicola. Da questa mattina presto si sono create le prime code sulle arterie stradali che dalla capitale portano fino al mare. Rallentamenti e code si sono così registrate su via Aurelia, sulla Roma – Fiumicino, ma soprattutto su via Pontina e via Cristoforo Colombo. Difficoltà anche sul Grande Raccordo Anulare e sull'A1 diramazione alla diramazione Roma Sud.

Incidente via Pontina

Un grave incidente si è poi verificato su via Pontina dove, in località Campoverde, si sono scontrati un furgone e uno scooter. Gravemente ferita la ragazza di Aprilia che viaggiava sul mezzo a due ruote. Soccorsa da un'eliambulanza atterrata sulla strada, è stata trasportata in all'ospedale San Camillo di Roma dove è ricoverata in codice rosso. Inevitabili le ripercussioni al traffico.