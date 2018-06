Dopodomani, c'è da giurarci, Roma comincerà a svuotarsi per il ponte della festa dei Santi Patroni della Capitale. Venerdì 29 giugno ricorre infatti la festa dei Santi Pietro e Paolo, giorno festivo per tutti gli uffici di Roma. Molti romani ne approfitteranno per una gita di tre giorni fuori porta, ma per chi rimane gli appuntamenti in città sono tanti.

Per esempio venerdì sera, alle ore 21,30, tornerà ad accendersi la Girandola sulla terrazza del Pincio, eseguita anche quest'anno in sincronia musicale sul repertorio musicale classico. Papa Francesco, al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, ha ricordato i patroni di Roma: "Dopodomani è la Solennità dei Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma. Impariamo da questi apostoli del Signore la capacità di testimoniare con coraggio il Vangelo di Gesù, al di là delle proprie differenze, conservando la concordia e l'amicizia che fondano la credibilità di qualsiasi annuncio di fede".

La festa di San Pietro e Paolo

I santi Pietro e Polo vengono festeggiati nello stesso giorno per ricordare il loro martirio. Morirono entrambi in seguito alla persecuzione dei cristiani voluta dall'imperatore Nerone. Furono catturati e crocefissi a testa in giù fra il 64, anno dell'incendio di Roma e dell'inizio della persecuzione, e il 67 dopo Cristo. Non è chiaro se vennero uccisi tutti e due nello stesso giorno. Fonti scritte di questi eventi si hanno solo alla fine del II secolo dopo Cristo e l'identificazione di Pietro come primo vescovo di Roma compare in forma scritta solo all'inizio del III secolo.