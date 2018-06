Grave incidente questa mattina su via Pontina, in località Campoverde, in direzione di Roma. Erano circa le 8.30 di oggi – venerdì 29 luglio – quando si sono scontrati uno scooter e un furgone. Ad avere la peggio una ragazza di Aprilia (Latina) che viaggia alla guida del mezzo a due ruote, che in conseguenza dello schianto con il mezzo pesante sono rimasti gravemente feriti.

Soccorsi dal personale sanitario del 118, la ragazza è stata trasportata all'ospedale San Camillo di Roma, da un'eliambulanza atterrata sulla sede stradale, viste le sue gravi condizioni. Ferito anche il conducente del furgone, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione

Sul posto anche la polizia stradale di Aprilia, che ha chiuso il tratto stradale interessato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e ai rilievi che hanno preceduto la rimozione dei mezzi coinvolti. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione.