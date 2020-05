in foto: Foto di repertorio

Torna la sosta tariffata, a partire da domani, lunedì 4 maggio, giornata in cui ufficalmente inizia la fase 2 dell'emergenza coronavirus, si dovrà di nuovo pagare per parcheggiare all'interno delle strisce blu su tutto il territorio di Roma Capitale. La sosta tariffata era stata sospesa nelle scorse settimane da un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi, per agevolare gli spostamenti in città per esigenze di lavoro, sanitarie e per necessità. A partire da domani il parcheggio si pagherà di nuovo. Restano invece disattivate le Ztl Centro Storico, Tridente e Trastevere, che sarà prorogata almeno fino al 31 maggio 2020, una misura volta ad agevolare gli spostamenti nella Capitale, in vista delle migliaia di cittadini che torneranno al lavoro. In molti infatti, sceglieranno l'auto o lo scooter per raggiungere i posti di lavoro, per andare a trovare i propri congiunti o svolgere tutte le attività concesse.

Le linee guida per i mezzi pubblici

A patire da domani sarà testata la capacità di tenuta del servizio di trasporto pubblico capitolino, con l'aumento del flusso di viaggiatori, tra romani e pendolari, che ricominceranno ad utilizzare metro, tram e bus per tornare al lavoro. La Regione Lazio ha stabilito delle linee guida da rispettare per un trasporto pubblico in sicurezza. Obbligatoria la mascherina nelle stazioni e all'interno dei mezzi, sui quali i passeggeri potranno accedere tramite ingressi contingentati e a bordo dei quali dovranno mantenere la distanza di sicurezza dagli altri utenti. Presso le stazioni principali e nodi di scambio saranno inoltre predisposti ulteriori controlli.