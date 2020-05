La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che proroga l'apertura dei varchi delle Ztl. Fino al 31 maggio 2020 restano aperte le zone a traffico limitato di Trastevere, Tridente e del centro storico. La decisione è stata presa per agevolare le persone che devono spostarsi in macchina durante l'emergenza coronavirus per motivi di lavoro, salute e necessità. È molto probabile, infatti, che a partire da lunedì 4 maggio e l'inizio della Fase 2, saranno molte le persone che sceglieranno di prendere l'auto o il motorino per raggiungere i posti di lavoro o andare a trovare i propri genitori. Con il risultato che ci saranno molte più vetture in giro. Ciò che preoccupa sono soprattutto i mezzi pubblici della capitale, le cui corse sono state ridotte: e il rischio che si creino assembramenti su autobus e metro è davvero molto alto.

Le linee guida per bus e metro nel Lazio

La Regione Lazio ha varato delle linee guida per consentire alle persone e ai conducenti di bus e metro di viaggiare in sicurezza. Sono molte le persone che lunedì mattina torneranno al lavoro, e se prima le fermate dei bus erano pressoché vuote, dal 4 maggio torneranno a essere piene di persone. Per evitare assembramenti è stato deciso che i mezzi dovranno viaggiare solo al 50% della propria capacità, tutti dovranno indossare dispositivi di protezione individuali, e potranno essere occupati solo i posti non contrassegnati con un adesivo. L'autista è autorizzato a saltare la fermata (a meno che non sia ovviamente prenotata) se l'autobus è troppo pieno. Al fine di evitare affollamenti, su ogni mezzo sarà installato un conta passeggeri, che terrà il conto delle persone a bordo e permetterà al conducente di monitorare la situazione.