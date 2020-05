Da domani, 18 maggio 2020, l'Italia entra a davvero nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus, con la riapertura di quasi tutte le attività commerciali e le attività, come illustrato ieri sera nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Rimangono al momento ancora chiuse le spiagge (si potrà solo passeggiare e fare attività sportiva individuale ma niente bagni e tintarella), i luoghi di aggregazione come cinema e teatri, e nei fatti anche palestre e piscine visto che almeno fino al 25 maggio anche nei centri sportivi si potranno fare solo attività individuali. Tante le nuove regole, soprattutto per ristoranti e locali, per rispettare il distanziamento sociale ed evitare il contagio anche per centri estetici, barbieri, centri commerciali, negozi di abbigliamento. Un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha già recepito e integrato nello specifico contesto regionale il decreto governativo, con relative linee guide per il Lazio sulle misure di sicurezza da adottare per ogni specifico settore e attività.

Le attività commerciali che riaprono da lunedì 18 maggio:

commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;

commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

attività artigianali;

servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

attività di servizi della persona ( barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;

agenzie di viaggio.

Pesca, caccia, sport all'aria aperta da lunedì 18 maggio:

lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;

l'attività nautica di diporto;

il pilotaggio di aerei ultraleggeri;

attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);

l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;

l'apicultura;

la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l'incolumità pubblica.

Roma fasce orarie per i negozi: aperture scaglionate

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza con la quale disciplina le aperture e le chiusure dei negozi in base a nuove fasce orarie, con la speranza che questo aiuti a diminuire i possibili assembramenti e l'affollamento sui mezzi pubblici. Le nuove fasce orarie sono valide da lunedì al sabato, mentre la domenica i commercianti potranno osservare l'orario che vogliono nel rispetto della normativa statale.

Fascia 1: comprende gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i laboratori alimentari, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i laboratori di panificazione.

Potranno aprire a scelta in questi orari:

F1A: apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00;

F1B: apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le 21.30.

Fascia 2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00, con chiusura prevista entro le ore 19.00.

Fascia 3: comprende esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, acconciatori ed estetisti, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 11.00 alle 11.30, con chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le 21.30.