in foto: Ristoranti si preparano a ripartire

Cambia tutto per i ristoranti e per i bar: i titolari dei locali non dovranno osservare le regole elaborate da Inail e Istituto Superiore della Sanità, ma dovranno invece seguire le indicazioni concordate tra governo e regioni. La Regione Lazio, inoltre, ha integrato questo documento con altre linee guida in vista della riapertura prevista per lunedì 18 maggio. La principale differenza è che, contrariamente a quanto previsto dall'Inail e cioè una distanza di almeno due metri tra i tavoli, queste nuove regole riducono lo spazio previsto per ogni cliente a un solo metro. La Regione Lazio ha integrato questa disposizione consigliando i titolari dei ristoranti a prevedere una distanza tra i tavoli di almeno un metro e mezzo. Si tratta, come detto, di un consiglio e non di un obbligo. La distanza minima da rispettare, quindi, resta comunque quella concordata dal documento elaborato da governo e regioni e cioè un metro.

Le regole per i ristoranti e i bar dal 18 maggio

Queste le regole definitive per ristoranti, trattorie, osterie, bar, pub, pasticcerie e gelaterie: