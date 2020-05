in foto: I nuovi orari dei negozi a Roma

La sindaca Raggi cambia idea e recepisce le proposte dei commercianti: contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi, la domenica i negozi potranno rimanere aperti quanto vogliono. La prima cittadina, infatti, ha firmato una nuova ordinanza che disciplinerà gli orari dei negozi a partire da lunedì 18 maggio e fino al 21 giugno 2020. La sindaca Raggi ha anche modificato le fasce orarie di apertura e di chiusura rispetto alla prima ordinanza, recependo anche in questo caso le richieste dei commercianti. "Ringraziamo vivamente la sindaca e l'assessore Cafarotti per aver recepito le nostre richieste di prolungare gli orari di apertura delle gelaterie, delle pasticcerie, dei bar, delle pizzerie a taglio e delle altre attività assimilabili che alla domenica pomeriggio registrano un importante picco del loro fatturato, in alcuni casi pari a circa il 25% del totale settimanale", ha commentato Michelangelo Melchionno, presidente della Cna di Roma. "Questo provvedimento – spiega la Sindaca Virginia Raggi – nasce dalla condivisione con categorie e sigle sindacali di un unico obiettivo: supportare il nostro tessuto produttivo nel rispetto della sicurezza di tutti".

Le nuove fasce di apertura dei negozi a partire dal 18 maggio

Queste le nuove fasce orarie di apertura e di chiusura dal lunedì al sabato:

F1: gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i laboratori alimentari, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori,

potranno aprire a scelta in questi orari:

F1A: apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00;

F1B: apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le 21.30.

F2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00.

F3: costituita da esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, acconciatori ed estetisti, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 11.00 alle 11.30 – chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le 21.30.

La domenica e i giorni festivi i negozianti non devono rispettare alcuna fascia oraria, ma solo la normativa regionale e statale di riferimento. I negozi con attività mista (ad esempio, le librerie con caffetteria) potranno scegliere a loro discrezione quale fascia oraria preferire. C'è l'obbligo per tutti, però, di esporre all'esterno del locale il codice scelto o assegnato (F1A, F1B, F2, F3), nonché il relativo orario di esercizio.

Queste fasce non si applicano al commercio su aree pubbliche, alle edicole, ai centri commerciali, alle tabaccherie, alle farmacie, alle parafarmacie, agli esercizi di qualsiasi tipologia all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio.