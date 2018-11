Cristina Grancio, consigliera comunale espulsa dal Movimento 5 stelle, ha aderito oggi al movimento Dema, fondato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Ha annunciarlo è stata lei stessa, durante un incontro a cui ha partecipato lo stesso primo cittadino e l'urbanista ed ex assessore della giunta Raggi Paolo Berdini, anche lui allontanatosi dal Movimento 5 stelle dopo aspri scontri con la maggioranza. "Ieri sera ho mandato una pec a ‘liste civiche', che è la casella mail che nessuno sa chi ci sia dietro e da cui ho ricevuto l'espulsione, in cui spiegavo che è definitivamente chiuso il mio percorso nel M5S", ha spiegato nel corso dell'iniziativa svoltasi alla Biblioteca Angelica di Roma, dove ha presentato una proposta di delibera sui beni comuni, sulla falsa riga di quella approvata dalla giunta partenopea.

"È importante che la politica dia risposte chiare e trasparenti senza quell'opacità crescente che si vede in Campidoglio, che è il contrario di ciò che mi ha fatto avvicinare al M5S. Roma – ha sottolineato la ex pentastellata – sta subendo un grande danno di sfiducia, credibilità, immagine e alla fine magari anche erariale, mi sono confrontata con Napoli e le sue sfide, dai beni comuni all'acqua pubblica, e ho cercato di capire perché questa città è andata verso una risalita che a Roma non riesce, e nel mio piccolo mi sono sentita di rispondere con questa delibera presentata oggi". La rottura tra Grancio e i suoi ex compagni della maggioranza, si è consumata in particolare sul suo no senza se e senza ma allo stadio della Roma a Tor di Valle, e si è consumata definitivamente quando ha contestato il via libera alla variante urbanistica su piazza dei Navigatori.

"Dema ha deciso di lavorare su tutto il perimetro nazionale ed europeo, e quindi anche Roma. Cerchiamo di accompagnarci a persone che abbiano sensibilità e differenze, che sono un valore per noi che ci rifacciamo alla Costituzione antifascista e repubblicana. Abbiamo apprezzato in questi mesi la passione politica di Cristina e la sua delusione che non si e' trasformata in rabbia ma in impegno civile e democratico", con queste parole de Luigi de Magistris ha accolto Grancio nel suo movimento, che proprio a Roma il prossimo 1 dicembre terrà una convention con l'obiettivo di presentare una lista alle prossime elezioni europee.