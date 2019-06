Si svolgeranno domani i funerali di Vincenzo Eleuteri, il delegato del sindaco di Rocca di Papa morto in seguito alle complicazioni dovute all'inalazione del fumo durante l'esplosione del palazzo comunale a causa di una fuga di gas. La salma è stata restituita alla famiglia, che domani potrà celebrare le esequie e rendere omaggio all'uomo. I funerali si terranno domani alle 15.30 presso la chiesa della Santissima Assunta in corso Costituente. Sarà presente anche l'associazione Polizia Locale Comandi del Lazio con il proprio labaro. Domani 22 giugno, inoltre, a Rocca di Papa è stato proclamato il lutto nazionale non solo per Vincenzo Eleuteri, ma anche per la morte del sindaco eroe Emanuele Crestini, deceduto nella notte in seguito a una crisi respiratoria.

Esplosione Rocca di Papa, la morte di Vincenzo Eleuteri

Vincenzo Eleuteri è stata la prima persona a morire a causa dell'esplosione del palazzo comunale a Rocca di Papa. Lo scoppio è avvenuto intorno alle 12 del 10 giugno, a causa della perforazione di una conduttura del gas durante dei lavori allo stabile. Sedici persone sono rimaste ferite a causa dell'esplosione e del conseguente incendio: le condizioni di Eleuteri però, erano apparse da subito disperate. L'uomo, che tra nemmeno un mese avrebbe compiuto 68 anni, è morto domenica 16 giugno a causa della permanenza prolungata ai gas tossici del fumo, che gli avevano causato un grave danno alle vie respiratorie. Era ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, ma le sue condizioni si erano aggravate molto. Sono tre le persone indagate per l'esplosione al palazzo comunale di Rocca di Papa: si tratta del rappresentante legale di una ditta appaltatrice di Frosinone, il tecnico geologo incaricato dei lavori e del geologo che aveva fatto le indagini geognostiche per conto del Comune. Per loro si configurano le accuse di disastro colposo e lesioni gravi o gravissime, ma dopo la morte di Vincenzo Eleuteri ed Emanuele Crestini si aggiungerà probabilmente anche quella di omicidio.