Esattamente come nelle elezioni comunali del 2016, più ci si allontana dal centro di Roma più il Partito democratico e il centrosinistra perdono voti. Così Emma Bonino trionfa nel collegio di Gianicolense al Senato con il 38,74% dei voti, e diversi big del Pd conquistano il loro seggio in Parlamento all'uninominale della Camera nei collegi del centro della città. Paolo Gentiloni nella circoscrizione di Trionfale supera il 40% dei consensi, mentre Marianna Madia in quello di Montesacro conquista il 36,4% dei consensi.

Va male invece a Matteo Orfini, romano di Roma, presidente del Partito democratico e fino a poco tempo fa commissario del Pd a Roma. Chiamato a ristrutturare il partito in città dopo la tempesta di Mafia Capitale, Orfini correva nel collegio di Torre Angela, dove ha conquistato appena il 21% dei consensi, mentre ha trionfato il grillino Lorenza Fioramonti, davanti alla candidata del centrodestra Barbara Mannucci. Il centrosinistra invece nei collegi di Ostia, Fiumicino, Castel Giubileo, Tuscolano, Collatino, Pomezia, Primavalle, Portuense dove il Partito democratico e la coalizione di centrosinistra arrivano solo terzi, alle spalle del Movimento 5 stelle e della coalizione di centrodestra, dove la Lega per la prima volta conquista consensi importanti nella capitale.

Alle 14.00 inizia lo spoglio delle regionali: Zingaretti favorito nel Lazio.

Ora l'attesa è per lo spoglio delle elezioni regionali che inizierà alle 14.00 nel Lazio. Secondo i sondaggi in vantaggio il candidato del centrosinistra e governatore uscente Nicola Zingaretti, tallonata dalla candidata del Movimento 5 stelle Roberta Lombardi e dal Stefano Parisi per il centrodestra. Un'eventuale vittoria di Zingaretti rappresenterebbe l'unica significativa anomalia sul piano politico nazionale, che ha visto il trionfo del Movimento 5 stelle, l'affermazione della Lega e il crollo del Partito democratico.