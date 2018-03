Non solo per le elezioni politiche del 4 marzo 2018, ma anche per le elezioni regionali nel Lazio (e in Lombardia), sarà possibile seguire gli exit poll che saranno resi pubblici subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 23.00. È bene ricordare che non si tratta di dati reali, ma di sondaggi realizzati grazie alle interviste a campione fatte all'uscita dei seggi: già nelle ultime tornate elettorali si è potuto verificare che la loro validità è piuttosto relativa. Si tratta dunque di cosa diversa dalle proiezioni, che sono invece realizzate con l'elaborazione di voti reali fatta dal ministero dell'Interno.

Come di consueto le principali testate televisive renderanno pubblici gli exit poll. Su Rai Uno andrà in onda lo speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa, mentre anche su RaiNews24 andrà in onda una lunga notte elettorale. La tv di Stato manderà in onda i sondaggi realizzati dal Consorzio Opinio Italia, che riunisce gli istituti demoscopici Piepoli, Emg e Noto Sondaggi. Mediaset invece utilizzerà i dati elaborati dall'istituto Tencé e la Maratona Mentana di La7 si avvarrà dei sondaggi di Swg.

Elezioni regionali nel Lazio: i candidati.

Nicola Zingaretti , centrosinistra che comprende anche Leu: 30-34%

, centrosinistra che comprende anche Leu: 30-34% Stefano Parisi, centrodestra: 26-30%

centrodestra: 26-30% Roberta Lombardi , Movimento 5 stelle: 25-29%

, Movimento 5 stelle: 25-29% Sergio Pirozzi, lista civica:

Quando si sapranno i risultati delle elezioni regionali nel Lazio.

Dopo la chiusura dei seggi questa sera si scrutineranno le schede di Camera e Senato. Domani alle 14.00 inizierà invece lo spoglio delle elezioni regionali, quindi prima della sera di domani non si saprà il vincitore. Alle 19.00 di oggi ha votato nel Lazio il 50,77% degli aventi diritto, percentuale poco più alta a Roma.