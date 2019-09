Gli #Irriducibili vietano ai giocatori della #Lazio di andare sotto la #CurvaNord per qualsiasi motivo". Questo il messaggio degli Irriducibili ai giocatori della Lazio: gli ultras non hanno preso bene il fatto che squadra e società non abbiano fatto le condoglianze per la morte di Fabrizio Piscitelli, capo indiscusso della Curva Nord fino al 7 agosto, giorno del suo assassinio. E quindi, oggi, sono stati "gentilmente invitati" a non passare sotto la curva nel caso segnino contro la Roma. Oggi è giorno di Derby, il tanto atteso Diablo-Day che preoccupa la Questura di Roma, tanto da aver deciso di approntare un piano sicurezza studiato appositamente per la giornata. Il realtà, nonostante l'arrivo di tifoserie e gruppi ultras anche dall'estero, gli Irriducibili hanno assicurato che la giornata si svolgerà senza incidenti. L'allerta rimane però massima e sin dalle 7 di questa mattina sono state sgomberate, nelle strade intorno allo Stadio Olimpico, macchine parcheggiate e bidoni della spazzatura.

Si è svolto a Roma, il 21 agosto, il funerale di Fabrizio Piscitelli: autorizzate a partecipare alla cerimonia cento persone, mentre all'esterno hanno stazionato – con bandiere e striscioni – centinaia di tifosi, anche di diverse squadre. Molti gli esponenti dell'estrema destra, tanti i capi ultras venuti a Roma per porgere l'ultimo saluto a Diabolik. E oggi, al derby, in Curva Nord è probabile che si riproduca questa composizione. Le porte dell'Olimpico si apriranno come di consueto alle 15, il calcio d'inizio è programmato per le 18: staremo a vedere cosa accadrà e se i giocatori della Lazio rispetteranno gli "ordini" degli Irriducibili o se decideranno di non sottostare ai diktat provenienti dalla Curva.