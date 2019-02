Domani, lunedì 25 febbraio riaperura regolare delle scuole di ogni ordine e grado di Roma. A comunicarlo il Campidoglio. Dopo le forti raffiche di vento che hanno provocato non pochi danni a Roma e in tutta la Regione Lazio, con cinque morti nella giornata di ieri. In una nota l'amministrazione comunale rende noto di stare lavorando, "con il coinvolgimento di tutti i Municipi", per monitorare i danni. "Già da questa mattina un capillare monitoraggio delle aree verdi dei plessi scolastici di propria competenza – si legge nel comunicato – Sono in corso in queste ore degli interventi per risolvere alcune criticità su pochissimi casi e per domani, quindi, è prevista la regolare riapertura". In tutto 1100 gli interventi dei vigili del fuoco nelle scorse 24 ore in tutto il Lazio, 500 nel territorio di Roma e provincia.

Scuole chiuse invece a Fondi, in provincia di Latina, e in provincia di Frosinone a Isola Liri e Alatri. Proprio in provincia di Frosinone ieri l'episodio più grave: la caduta del muro di un fienile ha ucciso due pensionati, e provocato il ferimento di una terza persona nel territorio di Alvito. A Capena, comune a nord di Roma, annullata la sfilata di Carnevale dopo che ieri una raffica di vento ha provocato la caduta di un uomo che, precipitando dal capannone della sua azienda, è caduto sul figlio provocandone il decesso. Il ragazzo, 14 anni, si chiamava Pasquale Persia.

Ieri 5 morti nel Lazio per il maltempo, oggi ville chiuse a Roma

Per la giornata di oggi il Campidoglio ha disposto la chiusura delle ville storiche e dei musei al loro interno, oltre che dei cimiteri, dopo i numerosi alberi caduti nella giornata di ieri. Aperti invece il Colosseo e i Fori Imperiali, chiusi nel pomeriggio di sabato per ragioni di sicurezza. L'ondata di forte vento, oltre all'abbassamento delle temperature, ha portato le consuete polemiche e allarmi per la mancata cura delle alberature che provoca i pericolosi crolli di rami e arbusti.