in foto: Pasquale Persia foto Facebook

Si indaga ora per chiarire cosa sia accaduto nel pomeriggio di ieri – sabato 23 febbraio – a Capena, dove Pasquale Persia è morto a 14 anni in un incidente provocato dal maltempo. Il ragazzino si trovava con il padre nell'area dell'azienda di famiglia in via Traversa del Grillo – una falegnameria – dove il padre Gabriele stava verificando i danni provocati dalle forti raffiche di vento al tetto del capannone. E proprio una raffica di vento forte avrebbe provocato la caduta dell'uomo, precipitato sopra il figlio.

Commozione per la morte del giovanissimo studente di Monterotondo, mentre amici e familiari si stanno stringendo attorno alla famiglia di Pasquale e al padre di 55 anni, distrutto da quanto accaduto, divorato dai sensi di colpa per aver acconsentito alla richiesta del figlio di aiutarlo. Non è ancora chiaro se Pasquale, resosi conto che il papà stava precipitando, abbia tentato istintivamente di salvarlo posizionandosi sulla traiettoria della sua caduta. Sull'episodio indagano i carabinieri mentre sul corpo del ragazzo è stata disposta l'autopsia: ad essere fatale sarebbe stata la botta presa alla testa.

Capena: dopo la morte di Pasquale annullata la sfilata di Carnevale

"A seguito del grave incidente di in cui ha perso la sua giovanissima vita un ragazzo della nostra comunità, l’Amministrazione Comunale si associa al dolore che ha colpito la famiglia e ritiene doveroso annullare tutte le attività legate al carnevale in programma per la giornata di domenica 24 febbraio", la comunicazione del comune a Nord della Capitale.

Vento forte: cinque morti nel Lazio

Pasquale è solo una delle vittime del maltempo di ieri nel Lazio. A Guidonia un 45enne è stato ucciso sul colpo mentre viaggiava a bordo della sua Fiat Panda, colpito da un grosso albero schiantatosi all'improvviso sulla sede stradale. Guido Albassi e Carlo Diana, 70 e 72 anni, pensionati, sono morti dopo essere stati schiacciati da un muro di cinta di un fienile nelle campagne di Alvito, provincia di Frosinone. Nel crollo un terzo anziano è rimasto gravemente ferito. L'ultima vittima è un operaio di 22 anni che è rimasto schiacciato da alcuni grossi pacchi che stava manovrando, caduta che sarebbe stata provocata anche in questo caso dal vento forte.