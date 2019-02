in foto: Il muro caduto ad Alvito, Frosinone, che ha provocato la morte di due persone

Si chiamano Guido Albassi e Carlo Diana i due uomini morti questa mattina ad Alvito, provincia di Frosinone. I due pensionati, 70 anni il primo e 72 anni il secondo, sono stati schiacciati da un muro alto circa due metri crollato a causa del fortissimo vento che sta soffiando su tutta la regione. Sono rimasti feriti gravemente anche Vincenzo Diana, 75 anni di Alvito, e Franco Zeppieri, 69 anni di Veroli. Anche loro sono pensionati. La tragedia è avvenuta intorno alle 10 in un’abitazione di via Colle Mattarino. Come si vede dagli scatti realizzati dai reporter di Fanpage.it, si tratta di una casa di campagna e il muro in questione è il muro di cinta, grezzo e non verniciato, di un fienile. Dalle prime ricostruzioni, sembra che i quattro si fossero messi dietro al muro per ripararsi proprio dal vento. Le violenti raffiche, però, l'hanno fatto crollare e per due di loro non c'è stato scampo. Vincenzo Diana, uno dei due feriti, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Sora, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita, mentre Franco Zeppieri ha riportato lievi lesioni a un piede. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagni di Sora, che hanno provveduto a recintare la zona interessata dal crollo, e i vigili del fuoco.

Tre morti nel Lazio a causa del vento forte

Disagi, ma nessun ferito grave per il momento, si registrano anche a Roma a causa del vento fortissimo. In molti quartieri della Capitale sono caduti alberi o rami. A Guidonia Montecelio, nei dintorni di Roma, un'altra persona è morta a causa del vento. Un albero è caduto su un'automobile in transito e il conducente è morto praticamente sul colpo.