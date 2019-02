Scuole chiuse a Fondi in provincia di Latina, domani lunedì 25 febbraio per maltempo. Restano a casa dunque gli studenti del Comune del basso Lazio, in via precauzionale. A prendere il provvedimento arrivato a causa dei danni provocati dal forte vento che nella giornata di ieri ha devastato il territorio è il sindaco di Fondi, Salvatore De Meo che ha disposto con un'ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. La chiusura, servirà per permettere una verifica della stabilità degli edifici scolastici e per scongiurare possibili situazioni di pericolo per gli studenti e di accertare lo stato specialmente di vetrate e tetti. Come si legge nell'ordinanza, le verifiche saranno svolte non solo alle scuole ma anche agli altri edifici pubblici presenti sul territorio. Fondi è infatti uno del Comuni del Lazio che ha maggiormente subito i danni provocati dalle condizioni meteo avverse che si sono abbattute sull'Italia sabato scorso, quando venti fortissimi hanno provocato la caduta di numerosi alberi, muri di recinzione e di fabbricati e hanno creato anche problemi alla viabilità. Gli interventi saranno svolti anche sulle strade, per verificare la stabilità degli alberi che si trovano al lato della carreggiata. Il primo cittadino ha inoltre invitato i proprietari di fabbricati o terreni a verificare singolarmente o stato di alberi e costruzioni che cadendo, possano finire potenzialmente sulle strade pubbliche dove transitano i veicoli, costituendo un pericolo per automobilisti e passanti.

Maltempo a Fondi

Un vento fortissimo si è abbattuto sull'Italia e sul Lazio sabato 23 febbraio. A fondi, in provincia di Latina, dove le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, lunedì 25 febbraio, ieri sono stati molti i danni provocati da maltempo che ha mietuto cinque vittime nella Regione. Nel Comune in provincia di Latina, come nel anche nel resto del territorio pontino, sono volati via rami, tettoie e recinzioni, si sono registrati disagi alla viabilità stradale e ferroviaria. A Fondi una persona è rimasta ferita mentre due diportisti sono stati salvati in mare a Gaeta. La situazione si è poi calmata in serata ma la protezione civile ha diramato una nuova allerta per vento nella giornata di oggi, domenica 24 febbraio.