in foto: Il muro caduto ad Alvito, Frosinone, che ha provocato la morte di due persone

Scuole chiuse a Isola Liri e ad Alatri domani, lunedì 25 febbraio, a causa dei danni provocati dal maltempo che nella giornata di ieri, sabato 23 febbraio, si abbattuto sulla Ciociaria mettendola letteralmente in ginocchio. Continua l'allerta meteo della protezione civile per forte vento, che continuerà a sferzare con forti raffiche per le prossime 24-36. I sindaci dei due comuni del Frusinate hanno emesso un'ordinanza di chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, per svolgere alcune verifiche sulla stabilità delle strutture, in particolare, di tetti e vetrate, per scongiurare episodi potenzialmente pericolosi per gli studenti. Ad Isola del Liri, il sindaco Vincenzo Quadrini ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura per domani, lunedì 25 febbraio, di tutte le scuole di ogni grado e ordine e dell'asilo nido Comunale presenti sul territorio. Questo per consentire agli uffici tecnici e di competenza di poter effettuare le necessarie verifiche, atte a garantire l'incolumità degli studenti e del personale scolastico. Lo stesso provvedimento è stato preso dal sindaco di Alatri, Giuseppe Morini.

Maltempo a Frosinone

Il vento fortissimo che ha sferzato ieri sul territorio della Ciociaria ha mietuto due vittime e diversi feriti, oltre a provocare danni ad auto, muri di fabbricati e provocato la chiusura di diverse strade. Ad Alvito Guido Albassi e Carlo Diana, due pensionati, 70 anni il primo e 72 anni il secondo, sono morti dopo essere stati schiacciati da un muro di un fienile alto circa due metri che è crollato a causa del fortissimo vento. Le vittime si avevano tento di riparsi dal vento nascondendosi proprio dietro al muro. Sono rimasti feriti anche Vincenzo Diana, 75 anni di Alvito, e Franco Zeppieri, 69 anni di Veroli, anche loro sono pensionati.