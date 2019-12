Dopo il braccio di ferro tra Campidoglio, Regione, e comuni limitrofi alla capitale per la questione rifiuti, la sindaca Virginia Raggi ha pubblicato un video su Facebook che mostra la Polizia locale multare una signora di Guidonia per aver buttato l'immondizia in un cassonetto di Roma. La donna, dopo aver parcheggiato la macchina davanti al posto di lavoro, ha gettato i rifiuti: subito dopo è stata fermata da un vigile, che le ha chiesto il comune di residenza. A nulla sono valse le giustificazioni della signora, che ha spiegato di aver dimenticato la busta in macchina. Le è stata fatta subito la multa, e la sindaca non ha perso l'occasione per pubblicare il momento sui social. Forse anche per lanciare un messaggio ai sindaci dei comuni limitrofi a Roma che si sono rifiutati di prenderne i rifiuti.

Virginia Raggi e la crociata contro i ‘pendolari zozzoni'

"Certi furbetti, residenti nei comuni al confine con Roma, non rispettano le regole e buttano i loro rifiuti nei cassonetti della nostra città – ha scritto la sindaca su Facebook. "Viaggiano con i sacchi pieni di spazzatura in macchina per poi gettarli in modo incontrollato. Sono dei veri e propri zozzoni pendolari". Parole molto forti, che sembrano dette appositamente per lanciare un messaggio ai sindaci dei comuni vicino Roma, che hanno detto chiaro e tondo alla sindaca che non sono più disposti a prendersi i rifiuti della capitale. "Abbiamo disposto un aumento dei controlli sulle vie consolari ed il dato registrato dimostra che il cosiddetto ‘pendolarismo dei rifiuti' è un fenomeno diffuso – continua la sindaca – In una sola giornata di controllo, ad esempio, in via Appia, su 15 persone fermate ben 7 sono state sanzionate per questo motivo. Desidero ringraziare la Polizia Locale per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno in questa battaglia di civiltà: tutelare il decoro della città è un compito importantissimo. Chi ama Roma non la sporca".

L'emergenza rifiuti a Roma non è colpa dei pendolari

Dopo gli ‘zozzoni' che hanno affollato per mesi la sua bacheca, Virginia Raggi ha coniato un'altra variante del termine durante l'ultimo consiglio comunale straordinario sull'emergenza rifiuti, ossia quello di ‘pendolari zozzoni'. In quell'occasione la sindaca ha puntato il dito contro coloro che, pur non abitando a Roma, vengono nella capitale per lavorare. E, durante il tragitto, buttano l'immondizia perché magari non possono aspettare che passi la differenziata nel loro Comune. Un fatto sicuramente grave, ma che di certo non è la causa dell'emergenza rifiuti a Roma, e nemmeno una sua parte consistente.