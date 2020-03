in foto: (La Presse)

Suonavano la chitarra seduti su un prato nel Parco delle Sabine a Roma, incuranti di infrangere l‘ordinanza della sindaca Virgia Raggi che vieta ai cittadini l'accesso nelle aree verdi della Capitale per contenere la diffusione del coronavirus, a seguito del decreto del governo che limita gli spostamenti della popolazione per lavoro, salute o necessità. I carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario hanno denunciato una coppia, un trentaseienne di Verbania e una trentaquattrenne romana, per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Approfittando della giornata di sole, avevano deciso di trascorrere qualche ora all'aria aperta, scegliendo un prato nel quadrante Nord della Capitale. I militari li hanno sorpresi durante un sevizio di controllo del territorio, attirati dalla musica che proveniva dall'interno del parco. Intervenuti per una verifica, li hanno fermati, hanno raccolto le loro generalità e denunciati.

Cerca di scavalcare il muro di parco di Colle Oppio: denunciato

Continuano i controlli delle forze dell'ordine sul territorio per la tutela della salute e della sicurezza pubblica. Stamattina gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno sorpreso e denunciato un quarantatreenne che ha cercato di scavalcare il muro per entrare dentro il parco di Colle Oppio a Roma. Il quarantatreenne, senza documenti, è stato accompagnato presso l’ufficio di fotosegnalamento del Comando Generale ed ha ricevuto una denuncia per inosservanza dei provvedimenti disposti dal l’Autorità Pubblica. Sono oltre 19mila i controlli eseguiti ieri dalla polizia locale e 14 le persone denunciate. Ieri gli agenti hanno denunciato un trentanovenne che ha scavalcato il muro che delimita Villa Torlonia nel quartiere Nomentano.