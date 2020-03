Un uomo di trentanove anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, per aver violato le disposizioni per limitare il contagio del nuovo coronavirus. Alcuni cittadini lo hanno scorto mentre era impegnato a scavalcare il muro che delimita Villa Torlonia all'altezza dei via Siracusa nel quartiere Nomentano, segnalando l'episodio alle forze dell'ordine. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale che ha rintracciato l'uomo all'interno della villa storica di via Nomentana. I vigili lo hanno identificato e deferito all'autorità giudiziaria "per violazione dei provvedimenti a contrasto della diffusione del Covid 19 e per invasione di area pubblica". Non sono note le ragioni che hanno spinto l'uomo a introdursi di nascosto nella villa.

Coronavirus: Virginia Raggi chiude i parchi e le ville

La sindaca di Roma Virginia Raggi, con un'apposita ordinanza ha chiuso i parchi e le ville storiche della città. Un provvedimento deciso dal Campidoglio per impedire assembramenti all'interno delle aree verdi e che queste diventassero troppo affollate vanificando gli sforzi per fermare il contagio. "Da ieri i parchi e le ville di Roma sono chiusi ma c'è qualcuno che non rispetta questo divieto. Sbaglia, perché mette a rischio la vita degli altri e dei suoi cari. Qualche cretino ha violato le regole pensando di essere più furbo degli altri – ha spiegato la sindaca – Faccio un appello a tutti: non andiamo nei parchi, rispettiamo le prescrizioni e restiamo a casa. In questo momento delicato ogni sforzo, ogni rinuncia, anche la più piccola, è fondamentale. Evitiamo assembramenti, evitiamo i contagi, vinciamo insieme questa battaglia"