Comincia una nuova settimana di blocco (quasi) totale delle città, delle attività produttive e della normalità della vita per limitare i contagi di nuovo coronavirus. Il week end è trascorso con la Capitale deserta. Chi può prende una boccata d'aria in cortile o in terrazza, altri organizzano cene e aperitivi in collegamento in video chat con gli amici, i parchi sono chiusi e gli spostamenti sono ridotti davvero (finalmente) al minimo. In tanti aspettano le 18.00 o le 21.00 per partecipare ai flash mob diventati virali grazie ai social per sfogarsi, farsi, coraggio, sentirsi meno isolati. Secondo le autorità questa settimana a Roma e nel Lazio potrebbe arrivare il picco del contagio, con un ulteriore aumento dei cittadini positivi al Covid-19, ma che non dovrebbe raggiungere secondo le previsioni i numeri delle regioni epicentro dell'emergenza Lombardia e Veneto. Intanto a ieri il numero dei contagiati in Italia è arrivato a 24747, di cui 2335 guariti e 1809 morti. Dopo il Consiglio dei ministri di questa notte è atteso il varo delle misure economiche del Governo per sostenere famiglie, lavoratori e imprese in questo frangente di crisi.

Coronavirus: i contagi a Roma e nel Lazio

Nella Regione Lazio i l dato totale dei casi accertati di nuovo coronavirus è di 357 contagiati. Attualmente sono 25 i pazienti ricoverati terapia che necessitano di assistenza per la respirazione, mentre i decessi sono al momento 13. Il totale dei guariti attualmente si attesta invece su 24 persone, compresi i due cittadini di nazionalità cinese ricoverati un mese e mezzo all'ospedale Lazzaro Spallanzani.

Entra in funzione il Columbus Covid 2 Hospital

Al fianco dell'ospedale Lazzaro Spallanzani, questa mattina è entrato in servizio il ‘Columbus Covid 2 Hospital'. Il centro per accogliere i pazienti contagiati è stato allestito in tempi brevissimi dalla Fondazione Policlinico Gemelli. "Un'ambulanza del 118 ha trasferito il primo paziente dal Gemelli. Saranno attivati 21 posti letto di terapia intensiva e 32 nei reparti di pneumologia, malattie infettive e medicina interna. Fino ad arrivare alla completa apertura di 59 letti in rianimazione e di altri 74 in stanze singole. – fa sapere l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato – È una risposta eccezionale, in una settimana è stato allestito questo ospedale. Ringrazio il Policlinico Gemelli, tutti i suoi operatori, per la generosità e il grande sforzo professionale".