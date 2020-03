Nuovo bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, punto di riferimento nella capitale nell'affrontare l'emergenza coronavirus. I pazienti contagiati al momento ricoverati nel nosocomio sono 151, di cui 18 in terapia intensiva, necessitando del supporto respiratorio I pazienti negativi e dimessi sono o guariti sono 322, mentre quelli risultati ancora positivi ma che si trovano in assistenza domiciliare o alla Cecchignola sono 32. Questa settimana, secondo gli esperti, potrebbe essere quella decisiva a Roma e nel Lazio per rendersi davvero conto del numero dei contagi: i pazienti positivi è in costante crescita, anche se i numeri non sono al momento paragonabili a Lombardia e Veneto, le due regioni più colpite.

Coronavirus: "Apre a Roma oggi Covid Hospital 2"

Ha aperto questa mattina al Colombus il Covid Hospital 2, la struttura approntata dal Policlinico Gemelli che affiancherà il lavoro dello Spallanzani. Al momento ha a disposizione 21 posti letto di terapia intensiva e 32 nei reparti di pneumologia, malattie infettive e medicina interna. I posti a disposizione aumenteranno nei prossimi giorni arrivando a 59 in terapia intensiva e 75 negli altri reparti dedicati. La Regione Lazio sta studiando l'apertura di un Covid Hospital 3 in zona Acilia, e di un Covid Hospital 4, al Policlinico di Tor Vergata.