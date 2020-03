Apre oggi a Roma Covid Hospital 2, il centro allestito dalla Fondazione Policlinico Gemelli alla Columbus, che affiancherà l'ospedale Lazzaro Spallanzani nel fronteggiare l'emergenza nuovo coronavirus. La struttura è stata allestita in tempo da record per ospitare pazienti il cui contagio sia conclamato e persone in attesa di una diagnosi certa. Il nuovo centro servirà anche a potenziare i numeri dei posti di prognosi riservata a Roma e nel Lazio. "Una risposta eccezionale. In una settimana è stato allestito questo covid hospital e ringrazio il policlinico Gemelli e tutti gli operatori per la straordinaria generosità e il grande sforzo professionale", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Noi stiamo reclutando in tutto il sistema oltre 600 operatori, tra medici e operatori – ha aggiunto -. I cluster nel basso Lazio si stanno tenendo sotto controllo. Ci siamo attrezzando per ogni scenario. Siamo in guerra, dobbiamo combattere e alla fine vinceremo". In tutto sono 1500 i posti letto e 200 quelli di terapia intensiva dedicati all'emergenza.

La struttura della Columbus è già operativa e già ha accolto questa mattina un primo paziente, trasferito d'urgenza in terapia intensiva. "Sta arrivando la prima ambulanza che trasferisce il primo paziente di terapia intensiva. – ha raccontato a Buongiorno Regine il direttore sanitario del Policlicino Gemelli, Andrea Cambieri – Ad oggi abbiamo 21 letti di terapia intensiva e 32 di malattie infettive. Arriveremo a 59 e 75 molto rapidamente. E' una risposta straordinaria del nostro personale. C'è tanta solidarietà intorno. Ringraziamo Eni per una donazione importante, ma anche tutta la società civile, le code al centro trasfusionale".

Emergenza Coronavirus: si lavora altri due ospedali a Roma

L'assessore D'Amato ha spiegato che il Lazio si sta approntando ad "affrontare ogni tipo di scenario". Per questo si sta lavorando all'ipotesi di aprire un Covid 3 Hospital, con 80 posti letto di cui 28 di terapia intensiva nella zona di Roma Sud, e per il Covid 4 Hospital, in un'area del Policlinico di Tor Vergata