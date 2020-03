Ha cercato di scavalcare il muro per entrare dentro il parco di Colle Oppio a Roma. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno denunciato un quarantareenne che ha infranto il divieto d'accesso nelle aree verdi della Capitale a seguito della stretta del Campidoglio che invita i cittadini a seguire le indicazioni del decreto del governo restando a casa e limitando gli spostamenti ai soli necessari per contenere il contagio da coronavirus. I vigili urbani lo hanno sorpeso stamattina, a seguito dei controlli intensificati sul territorio per la tutela della salute e della sicurezza pubblica. Il quarantatreenne, senza documenti, è stato accompagnato presso l’ufficio di fotosegnalamento del Comando Generale ed ha ricevuto una denuncia per inosservanza dei provvedimenti disposti dal l’Autorità Pubblica. Sono oltre 19mila i controlli eseguiti ieri dalla polizia locale e 14 le persone denunciate. A Roma Nord, in zona Cassia, i vigili urbani hanno fermato e deferito all’Autorità Giudiziaria cinque persone, perché entrate in un’area vietata dall’ordinanza che stabilisce la chiusura di parchi e ville per contrastare la diffusione del Covid-19. A Piazza Navona un’attività commerciale non autorizzata all’apertura, è stata chiusa.

Ieri gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno denunciato un uomo per aver violato le disposizioni per limitare il contagio del nuovo coronavirus. A dare l'allarme alcuni cittadini che lo hanno notato mentre scavalcava il muro che delimita Villa Torlonia all'altezza di via Siracusa nel quartiere Nomentano, e hanno segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale che ha rintracciato l'uomo all'interno della villa storica di via Nomentana. I vigili lo hanno identificato e deferito all'autorità giudiziaria "per violazione dei provvedimenti a contrasto della diffusione del Covid 19 e per invasione di area pubblica".