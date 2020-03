in foto: (La Presse)

I dati dell'ultimo bollettino diramato dalla Regione Lazio aggiornati ad oggi, domenica 29 marzo, registrano per il secondo giorno consecutivo un trend in crescita inferiore del 10 per cento. Sono 2181 i pazienti al momento positivi al coronavirus nel Lazio, solo 210 in più rispetto a venerdì. Di questi, 1063 si trovano in isolamento domiciliare, 985 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, mentre 133 sono ricoverati in terapia intensiva. I morti sono 124, i guariti 200. Per quanto riguarda l'incremento del numero dei contagi, fa sapere la Regione Lazio, si tratta principalmente di casi accertati all'interno delle case di riposo nel Frusinate e Reatino. "A Roma è stato registrato il dato più basso della settimana, con 38 casi e per la prima volta ospedali come il San Giovanni non hanno preso in carico nessun paziente positivo al CoVid-19″ ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Madre positiva partorisce bimbo sano

Giovedì scorso un lieto evento all'ospedale Agostino Gemelli di Roma, dove una donna positiva al coronavirus ha partorito un Noah, un bimbo completamente sano. Il primo tampone naso-faringeo è risultato negativo al CoVid-19, e sarà ripetuto. Sono cinque invece i bimbi positivi ricoverati nelle sede dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Stanno tutti bene, nei giorni scorsi sono stati dimessi due piccoli pazienti, completamente guariti. "Tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e il policlinico Umberto I c'è un accordo per la gestione in sicurezza dell'oncologia pediatrica" ha annunciato D'Amato.