Altri due agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Il bilancio dei casi di Covid-19 all'interno del corpo dei vigili urbani della città è salito così a tre: dopo l'agente dell'XI Gruppo Marconi, sono risultati positivi altri due caschi bianchi. Il primo è in forze al VI Gruppo Torri, che copre la periferia Sud-Est della Capitale da Tor Bella Monaca a Giardinetti, e si trova ricoverato al Policlinico di Tor Vergata, il secondo è un agente del VII Gruppo Tuscolano che è invece ricoverato in una struttura dedicata all'emergenza alle porte di Roma.

Entrambi i comandi dei vigili urbani coinvolti, in via Fernando Conti e in piazza Cinecittà, sono stati ora chiusi e sanificati, con l'interdizione per il pubblico e per il personale. Le operazioni sono iniziate già oggi – domenica 29 marzo – e andranno avanti almeno fino a tutta la giornata di domani. Una scelta presa tempestivamente dopo che la mancata sanificazione e comunicazione del contagio del primo vigile coinvolto, ha portato all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Roma: in un audio diffuso anche sui media un vigile ammetteva di aver mentito ai medici dello Spallanzani in merito all'utilizzo di mascherine e guanti in servizio.

I vigili urbani sono ormai da settimane impegnati in controlli a tappeto sul territorio per verificare l'applicazione delle restrittive per la limitazione del contagio, e per questo molto esposti. Solo lo scorso venerdì sono stati 15.000 i controlli effettuati dai caschi bianchi, che hanno fermato veicoli e pedoni, ma anche monitorato le aperture e le chiusure di attività commerciali e vigilato che parchi e ville fossero deserte così come prescritto. "Una decina gli illeciti riscontrati per il mancato rispetto delle norme a salvaguardia della sicurezza e salute pubblica, alcuni per l’inosservanza dei limiti imposti da chi proviene da fuori comune. – ha reso noto il comandante Antonio Di Maggio – Il numero dei comportamenti irregolari in questi ultimi giorni è nettamente diminuito e anche questa mattina ho potuto osservare una riduzione dei veicoli in circolazione. I cittadini romani stanno rispondendo in modo positivo e li ringrazio. Ognuno sta facendo dei sacrifici enormi ma adesso c’è un obiettivo da raggiungere: limitare il contagio e uscire al più presto da questo momento difficile. È fondamentale il contributo di tutti".