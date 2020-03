Continua la pandemia globale da coronavirus: Roma e Lazio a oggi, martedì 25 marzo, sono ancora in quarantena. Per il momento il blocco totale è stato decretato dal governo Conte fino al 3 aprile, ma non è esclusa una proroga. Il picco di contagi, infatti, non è ancora arrivato ma è atteso nei prossimi giorni: secondo quanto riportato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, il sistema sanitario del Lazio è pronto ad accogliere un eventuale (ma estremamente probabile) aumento dei ricoveri. Negli ultimi giorni il personale che opera negli ospedali è stato dotato di tutto il materiale necessario per proteggersi e affrontare l'emergenza, e i posti letto delle terapie intensive sono stati aumentati in tutti i nosocomi.

Coronavirus Roma, 84 medici contagiati nella capitale

A oggi sono 84 i medici contagiati dal coronavirus a Roma: si tratta del 13% dei professionisti che operano nella sanità della capitale, e il numero – purtroppo – è destinato a crescere. A denunciarlo è Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici e odontoiatri di Roma, che chiede maggiore tutela nei confronti degli operatori sanitari che ogni giorno combattono per arginare la pandemia. Magi ha chiesto inoltre che vengano fatti più tamponi per il personale sanitario, in modo da scongiurare un ulteriore diffusione dei contagi. A questo proposito la Regione Lazio ha fatto sapere che nei prossimi giorni saranno effettuati screening sugli operatori: medici e infermieri dovranno rispondere a un test, in base alle risposte che saranno fornite si deciderà se è il caso o meno di sottoporli a tampone.