La speranza è che a partire da questa settimana si comincino a vedere gli effetti delle misure di contenimento del contagio del nuovo coronavirus. L'isolamento, la chiusura delle attività non essenziali, di scuole ed uffici, lo stravolgimento della nostra normalità daranno i loro frutti?. Ieri si è registrata una lieve flessione dei casi positivi anche a Roma e nel Lazio, la speranza è che oggi – martedì 24 marzo – la tendenza continui ad andare nella stessa direzione. Nella nostra regione l'unica zona rossa, da cui non si può entrare né uscire è il comune di Fondi in provincia di Latina, dove un'impennata dei casi ha spinto le autorità a sigillare la zona. Nella capitale invece fino a questo momento i contagi registrati sono in linea con le previsioni della autorità sanitarie.

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, che sta seguendo passo passo lo sviluppo del contagio, ha rassicurato sulla strategia adottata, messa in atto con l'idea di stare un passo al virus preparando le strutture sanitarie ad affrontare anche il peggiore degli scenari previsti: "In questa settimana ci sarà un cambio di pelle degli ospedali del Lazio, perché metteremo a disposizione 600 posti letto solo per Covid-19. Ad oggi abbiamo occupati 78 posti di terapia intensiva, ma operativi ce ne sono 259 che verranno aumentati fino a superare i 400 posti".

Coronavirus: i contagi a Roma e ne Lazio

Nella giornata di lunedì 23 marzo la Regione Lazio ha reso noto che si sono registrati 157 nuovi casi di coronavirus, facendo salire i pazienti positivi a 1414. I pazienti deceduti fino a questo momento sono 63 come 63 sono anche le persone dichiarate guarite dal Covid-19