in foto: L’assessore regionale Alessio D’Amato

Seicento posti letto nel Lazio esclusivamente dedicati a pazienti contagiati da coronavirus. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, intervenuto alla trasmissione televisiva Omnibus, in onda su La7. D'Amato ha definito i lavori in corso "un cambio di pelle degli ospedali del Lazio" con l'incremento dei posti letto per i pazienti affetti da CoVid-19, in previsione del picco dell'epidemia che si attende per questa settimana. D'Amato ha ricordato che "ad oggi abbiamo occupati 78 posti di terapia intensiva, ma operativi ce ne sono 259, che verranno aumentati fino a superare i 400 posti". L'assessore regionale alla Sanità ha spiegato che "il sitema sanitario regionale sta tenendo" ma che "l'andamento del virus ad oggi è un aumento con una curva sotto il 20%, complessivamente abbiamo avuto 1.383 casi, anche ieri l'incremento è stato del 16%. Sono cinque i Covid hospital a Roma, uno anche pediatrico, che è il Bambino Gesù.

Bollettino dell'ospedale Spallanzani di oggi, 23 marzo

Il bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma di oggi, lunedì 23 marzo, registra 223 pazienti ricoverati, 24 in terapia intensiva, che necessitano di supporto respiratorio. 76 persone sono state dimesse e fatte tornare propria abitazione, o trasferite presso strutture adibite alla sorveglianza, come la città militare della Cecchignola. L'Istituto ha inoltre reso noto che il poliziotto di Pomezia, che presta servizio al Commissariato di Spinaceto, ieri è stato estubato e respira autonomamente. L'agente è ricoverato dallo scorso febbraio allo Spallanzani, dopo aver manifestato a inizio febbraio i sintomi della malattia. Il figlio, anche lui positivo al test per la ricerca del coronavirus, è guarito.