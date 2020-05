È una soglia psicologica ovviamente, senza nessun valore particolare, ma da oggi dopo settimane i pazienti ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani positivi al coronavirus scendo sotto la quota 100 contagiati. Sono 95 per la precisione, come si apprende dal bollettino quotidiano dell'istituto specializzato in malattie infettive, e punto di riferimento per l'emergenza sanitaria a Roma. Di questi 16 sono in condizioni più gravi e si trovano in terapia intensiva necessitando di supporto respiratorio. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 386 – si legge nella nota diramata poco fa – In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici". Ieri i pazienti ricoverati erano 100, sempre 16 quelli in terapia intensiva.

Contagi in calo costante: Roma si prepara alla Fase 2

Mentre il numero di contagiati continua a scendere, la capitale si prepara alla Fase 2. Sono state rese note dalla Regione Lazio le linee guida per il trasporto pubblico – la vera prova del nove per la città – e per il cibo da asporto, mentre la sindaca Virginia Raggi ha chiarito come da lunedì 4 maggio i parchi riapriranno gradualmente ma che "sarà consentita l'attività sportiva individuale, le passeggiate singolarmente o accompagnando bambini e persone disabili. No ai picnic o alle partite di calcetto. Andiamo a respirare nel verde dopo 55 giorni in casa ma niente assembramenti".

Coronavirus nel Lazio: guariti superano ancora i nuovi contagi

Ieri i nuovi contagi nel Lazio sono stati 71, con un trend inferiore all'1%, mentre si è segnato un nuovo record di guariti con 128 pazienti negativizzati in 24 ore. Dieci invece i decessi. "Il trend è stabilmente in discesa nelle provincie, con soli 8 nuovi casi positivi", ha spiegato l'assessore Alessio D'Amato. Rsa e case di riposo ancora sorvegliate speciali e nessun caso in provincia di Frosinone e Latina.