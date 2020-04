Sono 71 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio di oggi, giovedì 30 aprile, con un trend all'1%. Nuovo record di guariti, 128 unità nelle ultime 24 ore. I morti invece sono 10 in tutto il territorio del Lazio. Questi i dati emersi dalla consueta riunione tra assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù per gli aggiornamenti sull'emergenza Covid-19. "Il trend è stabilmente in discesa nelle provincie, con soli 8 nuovi casi positivi" spiega D'Amato. Continuano i controlli nelle case di riposo del territorio, effettuate 619 ispezioni. Nelle Asl di Frosinone e Latina nessun decesso.

Gli aggiornamenti sui contagi nel Lazio, Asl per Asl

Asl Roma 1: 15 nuovi casi positivi di cui 5 riferibili al focolaio dell’Ateneo Salesiano, dov'è stata conclusa indagine epidemiologica e altri 17 pazienti positivi sono stati trasferiti. 54 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Il personale sanitario è al lavoro per le indagini epidemiologiche;

Asl Roma 2: 21 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 92 anni con gravi patologie pregresse. Attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive in;

Asl Roma 3: 4 nuovi casi positivi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Pianificazione dell’attività di indagine epidemiologica sul territorio;

Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. 457 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Pianificazione dell’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio;

Asl Roma 5: 3 nuovi casi positivi. 23 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6: 17 nuovi casi positivi. 4 decessi: una donna di 97 anni proveniente da Villa delle Querce, un uomo 82 anni, una donna di 89 anni e una donna di 92 anni proveniente dalla Rsa San Raffaele di Rocca di Papa. 84 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio sulle altre Rsa e case di riposo attenzionate. Da oggi ampliati i posti nella Rsa Covid pubblica di Genzano con apertura nuovo reparto. Si sta lavorando per aprire una Rsa pubblica presso l’ex ospedale di Albano raccogliendo l’invito dei sindaci di Albano, Nemi e Lanuvio;

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 74 anni. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Oggi riprende l’attività dell’Ospedale di Tarquinia per esito negativo di tutti i tamponi effettuati;

Asl Rieti: 1 nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 78 anni con patologie pregresse. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Latina: 4 nuovi casi positivi di cui 3 in isolamento domiciliare. Nessun decesso. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Attenzionata RSA San Michele di Aprilia;

Asl Frosinone: 2 nuovi casi positivi. Nessun decesso. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.