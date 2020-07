in foto: (La Presse)

Sono 95 i pazienti ricoverati all'Istituto nazionale di Malattie Infettive. Tra questi, 47 sono risultati positivi al Covid-19, 4 più gravi, si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Quarantotto persone, sospettate di aver contratto il coronavirus, sono state sottoposte agli accertamenti e sono in attesa dei risultati dei test. Questi i dati diffusi nel bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, mercoledì 1 luglio. Dall'Inmi fanno inoltre sapere che stamattina sono stati dimessi 494 pazienti asintomatici o con sintomi lievi, le cui condizioni di salute non richiedono ricovero ospedaliero. Alcune sono tornate a casa, dove rimarranno in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione, altre sono state trasferite a strutture del territorio adibite all'osservazione. Rispetto a ieri i ricoveri sono diminuiti di due unità, mentre il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva resta stabile.

Nel Lazio ieri 5 nuovi contagi, 2 a Roma città e nessun morto

Nel Lazio ieri sono stati 5 i contagi di coronavirus registrati, di cui 2 a Roma città e nessun morto. I casi accertati riguardano un paziente riconducibile al focolaio a Fiumicino, che ha raggiunto tredici contagi, mentre nella Asl Roma 4 sono stati riscontrati due nuovi casi a Civitavecchia: un paziente in fase di pre-ospedalizzazione e un operatore socio sanitario. All'ospedale pediatrico Bambino Gesù lo scorso weekend sono stati svolti quattro trapianti di organi donati dallo stesso paziente. Cuore, fegato e reni che hanno salvato la vita a quattro persone tra ragazzi e bambini.